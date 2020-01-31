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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Тольятти следователи выясняют обстоятельства нападений собак на детей

ТОЛЬЯТТИ. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 31 января, стало известно о том, что Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти СК РФ проводятся доследственные проверки по двум фактам нападений собак на детей, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Как уточнили в следствии, обе проверки начаты в связи с появлением публикаций о данных происшествиях в СМИ. Одна из проверок ведется по сегодняшнему сообщению в прессе о нападении стаи собак на несовершеннолетнего на ул. Спортивной. А вторая по сообщению о том, что 21 января бездомная собака напала на несовершеннолетнего ребенка около ТЦ "Мадагаскар".

Сейчас следователи устанавливают личность ребенка, пострадавшего у ТЦ и выясняют обстоятельства каждого из указанных происшествий.

По результатам проверок в каждом случае будут приняты процессуальные решения.

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