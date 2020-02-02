Из ТЦ "Мега" из-за короткого замыкания эвакуировано 100 человек

В воскресенье, 2 февраля, в 18:44 на пульт дежурного ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации на подземной парковке торгового центра "Мега".
Пожарно-спасательные подразделения были направлены по повышенному рангу вызова — Пожар № 2.
В 18:57 установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения.
Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности из здания торгового центра было эвакуировано 100 человек.