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Пожары Происшествия

Из ТЦ "Мега" из-за короткого замыкания эвакуировано 100 человек

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 2 февраля, в 18:44 на пульт дежурного ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации на подземной парковке торгового центра "Мега".

Пожарно-спасательные подразделения были направлены по повышенному рангу вызова — Пожар № 2.

В 18:57 установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения.

Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности из здания торгового центра было эвакуировано 100 человек.

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