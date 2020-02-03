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Хоккей Спорт

"Лада" разгромила на своем льду "Торпедо-Горький"

ТОЛЬЯТТИ. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 2 февраля, в матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути "Лада" на своем льду принимала "Торпедо-Горький" (Нижний Новгород), сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Счет на шестой минуте открыл Денис Шураков. Нападающий "Лады" получил длинную передачу от Ивана Глазкова, и, выйдя один на один и голкипером гостей, переиграл его — 1:0.

На 26-й минуте Александр Тимирев удвоил преимущество "Лады", удачно сыграв на добивании — 2:0.

Прошло всего 10 секунд, и Александр Денежкин увеличил отрыв 3:0. После этого место в воротах "Торпедо-Горький" занял Николай Мольков.

Гости также имели возможности для взятия ворот: так, на 35-й минуте Сергей Коробов выручил тольяттинцев после выхода один на один с ним Никита Феоктистова.

На 47-й минуте кистевым Филипп Толузаков кистевым броском в девятку реализовал большинство.

На 57-й минуте Артурс Озолиньш дальним броском застиг врасплох Молькова — 5:0.

Гости за секунду до финальной сирены отыграли одну шайбу (Илья Берестенников) — 5:1 победа "Лады".

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