ВК "Нова" одержал победу над "Газром-Югрой" - 3:2

Для "Новы" игра с "Газпром-Югрой" стала второй подряд домашней встречей в новом году. Для обеих команд матч имел принципиальное значение. Борьба внизу турнирной таблицы обострилась. При удачном стечении обстоятельств, "Нова" может из аутсайдера превратиться в претендента на плей-офф.

И что бы это произошло, хозяевам площадки нужна была только победа. С первых мячей волжане ринулись вперед — 4:1. Сопернику потребовалось некоторое время, чтобы освоиться на площадке. И хотя благодаря удачным действиям в атаке Чефранова и Шенкеля, "Нове" удавалось удерживать преимущество — 16:13, гости смогли перестроиться и взять инициативу в свои руки. В итоге до сетбола первыми добрались сургутяне — 24:22. Тем не мене волжане смогли спасти эту партию. Дважды блестяще отыграв в защите против Музая, "Нова" сначала сравняла счет — 24:24, а затем и выиграла его — 26: 24. Победная атака на счету Андрея Титича.

Вторая партия, вновь началась с давления волжан. Удачно проведя первые розыгрыши "Нова" вышла вперед — 6:3, но уже к середине сета команда "Газпром-Югра" нашла свою игру. Сместив атаки в центр, гости сначала догнали соперника — 15:15, а затем ушли вперед 21:19. На этот раз команда из Сургута бережней отнеслась к своему преимуществу. Не позволив игрокам "Новы" совершить очередной камбэк, гости уверено довели партию до победы — 25:21.

Выглядела команда "Газпром-Югра" предпочтительней "Новы" и в третьей партии. И хотя хозяевам площадки в начале третьего сета некоторое время лидировали, гости играли более стабильно и допускали меньше ошибок. "Нова" по ходу партии испытывала "взлеты и падения", что не позволило волжанам догнать соперника на финишной прямой — 18:25.

Совсем по-другому сложилась четвертая партия. Словно допустив в этой игре уже все свои ошибки, хозяева площадки помчались к победе на всех парах — 8:5, 16:13, 21:16. "Нова" оказалась лучше готова к затяжному матчу и смогла под занавес игры стабилизировать свою игру. Победителя в четвертом сете предсказать было достаточно легко. "Газпром-Югра" подсела и позволила хозяевам площадки поймать кураж — 25:18.

В решающей партии "Нова" не сбавила оборотов. Более того у Васильева и Титича полетела подача. Шансов у гостей практически не было. Победную точку в игре поставил Васильев– 15:9. "Нова" выиграла второй матч подряд на своей площадке и теперь отстает от зоны плей-офф на две победы.