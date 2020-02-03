Самарским семьям, чей доход ниже прожиточного минимума, в 2020 г. выплатят 3,8 млрд рублей

В Самарской области для решения демографической проблемы создана система социальной поддержки, которая включает в себя 29 мер. Об этом в понедельник, 3 февраля, заявил в своем послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В 2019 г. из федерального и регионального бюджета помощь получили более 100 тыс. самарских семей. На это было выделено более 7 млрд рублей. В 2020 г. на помощь семьям заложен еще больший бюджет.

Все семьи, в которых рождены дети с 1 января 2020 г., получат маткапитал, начиная с первого ребенка. Правительство РФ планирует начать выплаты не позднее 1 июля текущего года.

"Принимая решение на региональном уровне о подарке новорожденному, мы действовали строго в логике послания резидента", - отметил глава региона.

Также с 1 января 2020 г. будут введены пособия на детей от 3 до 7 лет для семей с доходом ниже прожиточного минимума. Размер выплаты по Самарской области составит 5357 рублей. На реализацию этой меры поддержки потребуется 3,8 млрд рублей. В следующем году эти выплаты могут быть увеличены вдвое.