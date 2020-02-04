В Сызрани из горящего дома эвакуировали 30 человек

В понедельник, 3 февраля, в 23:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в одной из квартир жилого дома на ул. Московская, 47, в Сызрани, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 40 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 48 человек, использовалось 13 единиц техники. В целях безопасности из здания было эвакуировано 30 человек.

Пожар удалось ликвидировать в 0:05 4 февраля. По данным чрезвычайного ведомства, во время пожара погибших и пострадавших нет.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.