16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани из горящего дома эвакуировали 30 человек Из ТЦ "Мега" из-за короткого замыкания эвакуировано 100 человек В Тольятти утром сгорела "Газель" Крупный пожар в Тольятти ликвидировали 23 огнеборца Горевшие декорации в самарском ТЦ тушили 54 огнеборца

Пожары Происшествия

В Сызрани из горящего дома эвакуировали 30 человек

СЫЗРАНЬ. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 3 февраля, в 23:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в одной из квартир жилого дома на ул. Московская, 47, в Сызрани, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 40 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 48 человек, использовалось 13 единиц техники. В целях безопасности из здания было эвакуировано 30 человек.

Пожар удалось ликвидировать в 0:05 4 февраля. По данным чрезвычайного ведомства, во время пожара погибших и пострадавших нет.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1