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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Получивший травму головы пассажир самарского трамвая был пьян и напал на кондуктора

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители ТТУ Самары прокомментировали в соцсети инцидент с пассажиром трамвая, оказавшимся в больнице с проломленной головой.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что водитель трамвая маршрута № 18 вытолкнул пожилого пассажира из вагона за безбилетный проезд. Тот неудачно упал и получил перелом основания черепа. Сейчас пострадавший проходит лечение в нейрохирургическом отделении Самарской городской больницы им. Пирогова.

"В кольце Авроры стоял неисправный трамвай в ожидании аварийной службы. В салоне находился мужчина в грязной одежде, в нетрезвом виде. На просьбу покинуть салон мужчина набросился на кондуктора. По прибытию аварийной службы между мужчиной и слесарем возник конфликт. Мужчина при выходе не устоял на подножке и упал. На слесаря аварийной службы возбуждено уголовное дело, ведется проверка. Информация о безбилетном пассажире точно не соответствует действительности", — пояснил представители перевозчика в Twitter.

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