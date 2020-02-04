Получивший травму головы пассажир самарского трамвая был пьян и напал на кондуктора

Представители ТТУ Самары прокомментировали в соцсети инцидент с пассажиром трамвая, оказавшимся в больнице с проломленной головой.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что водитель трамвая маршрута № 18 вытолкнул пожилого пассажира из вагона за безбилетный проезд. Тот неудачно упал и получил перелом основания черепа. Сейчас пострадавший проходит лечение в нейрохирургическом отделении Самарской городской больницы им. Пирогова.

"В кольце Авроры стоял неисправный трамвай в ожидании аварийной службы. В салоне находился мужчина в грязной одежде, в нетрезвом виде. На просьбу покинуть салон мужчина набросился на кондуктора. По прибытию аварийной службы между мужчиной и слесарем возник конфликт. Мужчина при выходе не устоял на подножке и упал. На слесаря аварийной службы возбуждено уголовное дело, ведется проверка. Информация о безбилетном пассажире точно не соответствует действительности", — пояснил представители перевозчика в Twitter.