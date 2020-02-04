В Самаре разыскивают двух пропавших девушек

В понедельник, 3 февраля, примерно в 19:00, в Самаре пропали 15-летняя Валерия Николаева и 17-летняя Надежда Борисова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Девочки самовольно покинули социальное учреждение и не вернулись.

Приметы Валерии Николаевой: на вид 15 лет, худощавого телосложения, рост 160-174 см, овальное лицо, волнистые светло-русые волосы до плеч, имеет шрам на животе с левой стороны длиной 3-4 см, была одета в темно-синюю куртку, джинсы и черные кроссовки.

Приметы Надежды Борисовой: на вид 17 лет, среднего телосложения, рост 179-175 см, овальное лицо, карие глаза, русые волосы до плеч, была одета в темно-синюю куртку, джинсы и темные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону ДЧ ПП 10 ОП № 1 УМВД России по Самаре (846) 956-02-02 или 020 (102 с мобильного).