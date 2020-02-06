Николай Игнатьев: "В послании губернатора даны важные сигналы деловому сообществу региона"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 3 февраля обратился с ежегодным посланием к депутатам и жителям региона, обозначив задачи на ближайшее будущее и выдвинув ряд важных инициатив, направленных на дальнейшее улучшение инвестиционного климата.

Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, президент Союза работодателей Самарской области, президент группы компаний "АКОМ" Николай Игнатьев был среди тех, кто слушал послание в здании областного правительства. Он отметил, что в нем были даны важные сигналы деловому сообществу региона.

"Послание губернатора тесно переплетено с тезисами, озвученными президентом России в послании Федеральному Собранию, — отметил Николай Игнатьев. — Речь идет о защите и поощрении капиталовложений, неизменности налоговых условий для бизнеса, гарантиях инвесторам. Глава Самарской области поставил детальные задачи применительно к нашему региону и дал ряд важных поручений областному правительству. В минувшем году регион добился устойчивого прироста инвестиций в основной капитал, поднявшись сразу на 24 позиции и заняв 24-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Улучшение делового и инвестиционного климата положительно сказалось на динамике развития региональной промышленности — индекс промпроизводства за год вырос на 1,6%".

По мнению Николая Игнатьева, важной законодательной инициативой губернатора является введение на региональном уровне налоговых льгот для предприятий-участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". В 2020 году для них будет предусмотрено получение инвестиционного налогового вычета, который позволит увеличить инвестиции в приобретение и техническое перевооружение основных производственных фондов.

"Это станет дополнительным стимулом для компаний, которые серьезным образом нацелены на повышение производительности труда, — подчеркнул Николай Игнатьев. — На заводе "АКОМ", который является участником нацпроекта, сейчас идет очередной этап технического перевооружения. Налоговый вычет станет еще одним стимулом к инвестиционной активности не только для нас, но и для других предприятий, участвующих в нацпроекте. Это четкие сигналы бизнесу, которые позволят и в дальнейшем инвестировать в развитие экономики региона и увеличивать количество высокопроизводительных рабочих мест. Сегодня в нацпроект включились 72 средних и крупных предприятия базовых несырьевых отраслей Самарской области, а в 2020 году их количество необходимо довести до 84. Способствовать вовлечению предприятий в нацпроект и оказывать им содействие — одна из важных задач Союза работодателей Самарской области. На ближайшем заседании совета нашего союза, которое состоится в феврале, мы обсудим ключевые вопросы, обозначенные в посланиях президента страны и губернатора Самарской области".

Николай Игнатьев сообщил, что на ближайшем заседании совета работодателей будет обсуждаться и вопрос присвоения Самаре почетного звания "Город трудовой доблести": "Мы горячо поддерживаем эту инициативу!" Он также отметил, что Союз работодателей включился в работу по подготовке к празднованию знаменательного для всей нашей страны события — 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне: "Союз работодателей уделяет этому самое пристальное внимание. Являясь членом областного оргкомитета "Победа", который возглавляет губернатор, хочу подчеркнуть, что подготовка к великому празднику должна быть проведена на самом высоком уровне: сохранение исторической памяти и забота о ветеранах являются важным базисом для воспитания будущих поколений".