При пожаре в частном доме в Зубчаниновке погибла пожилая женщина

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В среду, 5 февраля, в 16:17 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Краснопресненской, 149, в пос. Зубчаниновка Кировского района, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.