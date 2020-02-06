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Пожары Происшествия

При пожаре в частном доме в Зубчаниновке погибла пожилая женщина

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 5 февраля, в 16:17 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Краснопресненской, 149, в пос. Зубчаниновка Кировского района, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, пожару, площадь которого составила 30 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности: "1-БИС".

Борьбу с огнем вели 32 человека, которые, используя восемь спецмащин, ликвидировали пожар в 16:49.

Как отметили в ГУ МЧС России по Самарской области, при тушении было обнаружено тело 83-летней женщины. Причины смерти женщины устанавливаются.

Также выясняются обстоятельства возгорания и ущерб от пожара.

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