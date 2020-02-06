В Самаре пропал 11-летний мальчик

В среду, 5 февраля, в полицию обратилась 28-летняя жительница Самары с заявлением об исчезновении 11-летнего сына Лутфуллоха Кодирова. Мальчик ушел гулять 4 февраля и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские выяснили, что в последний раз ребенка видели 4 февраля в 18:30 в районе ТЦ "Гудок".

Приметы пропавшего: на вид 11 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, прямые темно-русые волосы, карие глаза, был одет в сине-голубую горнолыжную куртку с капюшоном, темно-синие джинсы и черные сапоги с красными шнурками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, правоохранители просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону ДЧ ОП №5 УМВД России по Самаре 8 (846) 332-02-02 или 020 (102 с мобильного).