В регионе планируют открыть 12 центров амбулаторной онкологической помощи

В Самарской области до 2022 г. планируется открыть 12 центров амбулаторной онкологической помощи. Об этом на "дискуссионной площадке" в Самарской губернской думе рассказал главврач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов.

Первые три таких учреждения должны заработать уже в текущем году: один центр на базе самарской городской больницы №4, еще по одному - в Тольятти и Сызрани.

Также изменились стандарты оказания медпомощи. Теперь при подозрении на онкозаболевание пациент в течение трех дней должен пройти консультации всех необходимых врачей, а течение семи дней - все инструментальные, лабораторные, диагностические исследования.

За счет ОМС будет организовано стимулирование специалистов первичного звена здравоохранения, которые выявляют онкозаболевание при диспансеризации и в ходе профосмотров. Кроме того, создан региональный онкорегистр, который дает полную картину оказания пациенту медуслуг.