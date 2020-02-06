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Общество

В Ставропольском районе 12 площадок для вывоза снега не соответствовали нормам

ТОЛЬЯТТИ. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Ставропольского района обнаружила нарушения при проверке мест складирования снега. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Согласно требованиям СанПиН, сбрасывать собранный снег можно только на специально отведенные площадки с водонепроницаемым покрытием, обвалованные сплошным земляным валом, или надо вывозить снег на снегоплавильные установки.

Но на территории 12 сельских поселений района площадки для складирования снега не имели водонепроницаемого покрытия и земляного вала.

Из-за этого 12 глав сельских поселений внесли представления.

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