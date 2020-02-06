В Ставропольском районе 12 площадок для вывоза снега не соответствовали нормам

Прокуратура Ставропольского района обнаружила нарушения при проверке мест складирования снега. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Согласно требованиям СанПиН, сбрасывать собранный снег можно только на специально отведенные площадки с водонепроницаемым покрытием, обвалованные сплошным земляным валом, или надо вывозить снег на снегоплавильные установки.

Но на территории 12 сельских поселений района площадки для складирования снега не имели водонепроницаемого покрытия и земляного вала.

Из-за этого 12 глав сельских поселений внесли представления.