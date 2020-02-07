Ракета "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту британские спутники OneWeb

В пятницу, 7 февраля, 00:42:41 мск с площадки № 31 космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" производства самарского РКЦ "Прогресс" с 34 космическими аппаратами OneWeb на борту, сообщает Роскосмос.

Спустя 562 секунды головная часть штатно отделилась от третьей ступени носителя. Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от разгонного блока прошло штатно в соответствии с циклограммой полета после двух включений маршевой двигательной установки "Фрегата". Все 34 спутника успешно выведены на целевые орбиты.

За пуском ракеты-носителя с космодрома Байконур наблюдали генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, а также руководство компаний Главкосмос, Arianespace и OneWeb.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой. Запуски спутников планируется осуществлять с космодромов Байконур, Восточный и из Гвианского космического центра.