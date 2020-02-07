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Хоккей Спорт

"Лада" на своем льду обыграла ХК "Рязань"

ТОЛЬЯТТИ. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 февраля, в матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути "Лада" на своем льду обыграла ХК "Рязань", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Уже через минуту после стартового вбрасывания Артем Мелихов открыл счет — 0:1. Вскоре рязанцы создали еще пару опасных моментов у ворот Александра Скрынника, после чего тольяттинцы перехватили инициативу.

Отыгралась "Лада" под занавес периода: Владимир Журавлев точно бросил в дальний угол — 1:1.

Второй период прошел в вязкой борьбе, c обилием единоборств. На его последней минуте Андрей Сигарев реализовал выход один на один с Сергеем Большаковым — 2:1.

В концовке заключительной трети матча тольяттинцам пришлось обороняться втроем: сначала Дмитрий Возовик заработал двухминутное удаление, а затем Михаил Чурляев был удален до конца игры. Но, волжане выстояли и добились победы — 2:1.

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