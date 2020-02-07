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Общество

Пропавший в Самаре 11-летний мальчик вернулся домой

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре найден 11-летний мальчик, объявленный в розыск 5 февраля, сообщает ДПСО "Лиза Алерт".

Напомним, ребенок ушел гулять вечером 4 февраля и не вернулся домой. На следующий день с заявлением о пропаже ребенка в полицию обратилась его мать.

По информации из паблика поисковиков, 6 февраля утром местная жительница заметила мальчика в районе парка Гагарина. "Без перчаток, без шапки и телефона. Сказал как зовут, живет в ленинском районе, школа 70. На остальные вопросы отвечать не стал, замкнулся, потом убежал. На предложения отвезти домой или накормить отказался", — уточнила подписчица "Лиза Алерт".

На данный момент известно, что ребенок возвращен домой.

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