Губернатор и президент АвтоВАЗа обсудили планы предприятия на текущий год

В пятницу, 7 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент АО "АвтоВАЗ" Ив Каракатзанис в рамках встречи обсудили достижения предприятия по итогам работы в прошлом году, а также совместные планы на год текущий. Отдельно стороны рассмотрели вопрос празднования 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ.

Глава региона отметил, что такие встречи с руководством компании в самом начале года уже стали традицией. "Рад тому, что традиция проведения наших встреч в начале года, на которых мы обсуждаем итоги ушедшего года и планы на год наступивший, сохраняется. И сегодня мы имеем возможность обсудить результаты, перспективы развития предприятия, - отметил Дмитрий Азаров, приветствуя президента компании. - 2020 год - особый для АвтоВАЗа, для Тольятти и всего региона. Особый он благодаря тому, что в этом году мы отмечаем 50-летие выпуска первого автомобиля. И со стороны региональной власти мы предпринимаем усилия для того, чтобы этот год весь год был по-настоящему праздничным, прежде всего, для жителей города Тольятти".

Напомним, 2020-й год по инициативе Дмитрия Азарова объявлен годом Тольятти с точки зрения бюджетных приоритетов. Дополнительные средства будут направлены на строительство и ремонт поликлиник, школ, детских садов, благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. Запланирована масштабная программа празднования юбилея, рассчитанная на весь год.

Сегодня благодаря вниманию президента страны Владимира Путина и правительства России Автоград стал локомотивом роста экономики Самарской области. В Тольятти созданы уникальные возможности для развития бизнеса, привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, в том числе на территории особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, технопарка "Жигулевская долина".

Губернатор отметил, что завод по-прежнему является флагманом отечественного автомобилестроения и драйвером развития Самарской области. На протяжении всего прошлого года предприятие демонстрировало рост продаж. Только в России реализовано 362356 автомобилей Lada. Обновление модельного ряда и выгодные условия покупки обеспечили рост даже на фоне 2-процентного падения рынка, при этом доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей выросла с 20,0% до 20,6%.



Среди автолюбителей машины Lada остаются самыми популярными. По итогам 2019 года на первом месте Lada Granta с результатом 135831 автомобиль (+27,8% к 2018 году). На втором месте - Lada Vesta: продано 111459 автомобилей этого семейства (+2,9% к 2018 году).

Топ-3 регионов с наибольшим объемом продаж Lada по итогам 2019 - Москва и Московская область, Самарская область и Республика Татарстан. Здесь реализовано 85330 автомобилей, или 24% от всего объема продаж.

Одновременно с ростом популярности Lada в России увеличились и экспортные продажи: за рубежом реализовано около 50 тыс. автомобилей, что на 32% больше, чем в 2018 году (и в три раза больше по сравнению с началом 2017 года). Наиболее емкими рынками остаются Беларусь и Казахстан, где Lada также является брендом №1.

Президент компании поблагодарил губернатора за возможность встретиться и обсудить текущую обстановку на предприятии и на авторынке. "Я очень рад встретиться с вами, - обратился Ив Каракатзанис к губернатору. - Для нас очень важна эта традиция, и я рад, что сегодня мы обсудили результаты прошедшего года и планы на год текущий".

По итогам первого месяца 2020 года АвтоВАЗ уверенно демонстрирует рост продаж. Уже реализовано 21790 автомобилей, что на 1,2% выше, чем в январе 2019-го. При этом рыночная доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей, по собственной оценке компании, составила 21%.