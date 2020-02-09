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Олимпийские Спорт

Гандболистки "Лады" обыграли "Хернинг-Икаст" в Дании

ИКАСТ. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 февраля, гандболистки тольяттинской "Лады" в Икасте (Дания) сыграли в матче 6 тура групповой фазы кубка ЕГФ с местным "Хернинг-Икаст".

Тольяттинки победили со счетом 38:28.

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