Гандболистки "Лады" обыграли "Хернинг-Икаст" в Дании

В воскресенье, 9 февраля, гандболистки тольяттинской "Лады" в Икасте (Дания) сыграли в матче 6 тура групповой фазы кубка ЕГФ с местным "Хернинг-Икаст".
Тольяттинки победили со счетом 38:28.
В воскресенье, 9 февраля, гандболистки тольяттинской "Лады" в Икасте (Дания) сыграли в матче 6 тура групповой фазы кубка ЕГФ с местным "Хернинг-Икаст".
Тольяттинки победили со счетом 38:28.
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