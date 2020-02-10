При тушении пожара в доме на ул. Некрасовской в Самаре эвакуировали семь человек

В понедельник, 10 февраля, в 4:19 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме № 79/72 по ул. Некрасовской в Самарском районе, об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горело межэтажное перекрытие на площади 1 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

В тушении принимали участие 27 человек, в том числе три звена газодымозащитной службы. Во время проведения спасательных работ из здания было эвакуировано семь человек.

Пожар удалось ликвидировать в 4:42. В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.