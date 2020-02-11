16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СК РФ заинтересовался инцидентом в самарском онкодиспансере В Сызранской районной больнице сменился главврач В регионе планируют открыть 12 центров амбулаторной онкологической помощи Главврач самарской поликлиники №15 уволен с должности Самарская офтальмологическая клиника стала "Клиникой года-2019"

Здравоохранение Общество

СК РФ заинтересовался инцидентом в самарском онкодиспансере

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 7
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области по поручению председателя СК РФ началась доследственная проверка в связи с сообщениями СМИ о том, что жительница областной столицы вынуждена ежедневно ездить в онкодиспансер. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В медучреждение женщине приходится ездить, чтобы получать каждый день по одной таблетке жизненно необходимого ей препарата.

Теперь следователи выясняют обстоятельства произошедшего и проверяют законность применения норм регионального законодательства об обеспечении льготными лекарствами граждан.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1