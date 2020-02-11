СК РФ заинтересовался инцидентом в самарском онкодиспансере

В Самарской области по поручению председателя СК РФ началась доследственная проверка в связи с сообщениями СМИ о том, что жительница областной столицы вынуждена ежедневно ездить в онкодиспансер. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В медучреждение женщине приходится ездить, чтобы получать каждый день по одной таблетке жизненно необходимого ей препарата.

Теперь следователи выясняют обстоятельства произошедшего и проверяют законность применения норм регионального законодательства об обеспечении льготными лекарствами граждан.