Премьеры недели: "Правда" с Катрин Денев и "Офицер и шпион" от Романа Полански

На фоне громкой премьеры из мира комиксов DC "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" и вручения премии "Оскар" в большом российском прокате идут два важных европейских фильма — "Правда" и "Офицер и шпион". Идут они очень тихо — всего по паре сеансов в день поздним вечером и далеко не во всех кинотеатрах. Рассказываем, почему они достойны внимания.

"Офицер и шпион" — новый фильм гонимого по кампании metoo режиссера Романа Полански получил серию высоких наград на Венецианском кинофестивале. Его работа посвящена знаменитому "делу Дрейфуса": но не столько самой фигуре Альфреда Дрейфуса, неправомерно обвиненного в госизмене во Франции на волне антисемитских настроений на рубеже XIX и XX веков, сколько его защитнику Мари-Жоржу Пикару. Полански в большей степени интересует фигура Пикара, как человека не отступающего от своих принципов и верного идеалам, чем образ Дрейфуса, страдающего из-за антисемитских настроений в обществе.

Если бы можно было выдавать награды за самую актуальную тему, то Романа Полански точно бы ей наградили. Сфабрикованные дела ради показательного процесса и невозможность системы признать свою ошибку, из-за чего начинает волноваться общественность, чувствуя безответственность власти, — болезненные темы, которые активно стал обсуждать кинематограф. Как доказательство, еще один недавний фильм "Дело Ричарда Джуэлла" Клинта Иствуда.

В основе сценария Романа Полански — книга Роберта Харриса "Офицер и шпион". Роль Пикара досталась Жану Дюжардену. Ему уже доводилось играть принципиального госслужащего в фильме "Французский транзит" Седрика Жименеса. И роль добропорядочного и смелого героя ему, безусловно, к лицу. В касте приняли участие и любимые актеры Полански — Эмманюэль Сенье и Матье Амальрик. Венсан Перес и Луи Гаррель также появятся в картине.

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Сильнейший подбор актеров и в фильме "Правда" Хирокадзу Корээда. В нем сыграли Катрин Денев, Жюльет Бинош и Итан Хоук. Вряд ли кто-то захотел отказывать режиссеру "Магазинных воришек", одного из главных иностранных фильмов позапрошлого года. Именно "Правда" открывала последний Каннский кинофестиваль, хотя и не была высоко отмечена жюри и критиками.

Корээда представил историю, где подробно исследуется цена искренности и честности в категории семейных ценностей. Денев играет кинодиву, к которой в гости из Нью-Йорка приезжает дочь-сценаристка (Жюльетт Бинош), бесталанный актер-зять (Итан Хоук) и очаровательная внучка (Клементин Гренье). Поводом для приезда стала автобиографическая книга персонажа Денев, где далеко не всегда все представлено правдиво. Дочь пытается вывести мать на честный разговор. Часто в фильме персонажи произносят реплику — "Правда?", сомневаясь друг в друге. Иногда это слово звучит с надеждой, иногда со злостью. На "Правду" стоит идти из-за любви к Катрин Денев. Режиссер явно любуется актрисой, позволяя ей очаровывать зрителей при этом, создавай образ капризной дивы.