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Пожары Происшествия

В Самаре утром тушили крупный пожар в доме на ул. Чернореченской

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 февраля, в 6:23 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в двухэтажном неэксплуатируемом здании на ул. Чернореченской, 8, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожарные отмечают, что огонь был на кровле здания и очагами распространился по этажу, охватив площадь в 300 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

В тушении участвовали усиленные наряды огнеборцев, которые ликвидировали пожар в 8:23.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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