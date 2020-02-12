В Пестравском районе браконьер на снегоходе незаконно добыл кабана

На территории охотничьих угодий "Пестравское" в Пестравском районе задержали браконьера, незаконно добывшего кабана, сообщает региональный департамент охоты и рыболовства.

Нарушитель передвигался на снегоходе, а для охоты использовал ружье 12 калибра. Также с собой у браконьера было 13 патронов к ружью, снаряженных картечью.

О происшедшем незамедлительно было сообщено в территориальный отдел внутренних дел. Охотник задержан, оружие, патроны, а также снегоход и продукция охоты с места происшествия изъяты. Правоохранительными органами по данному факту проводится соответствующая проверка.

С 3 по 9 февраля сотрудниками департамента выявлено 27 административных нарушений природоохранного законодательства, изъято две единицы охотничьего огнестрельного оружия. А всего с начала 2020 г. выявлено 140 нарушений, по которым возбуждены соответствующие дела об административных правонарушениях. Возбуждено три уголовных дела о преступлениях, предусмотренных ст. 258 УК РФ (незаконная охота), в бюджет Самарской области возмещено 89 тыс. руб. в качестве компенсации вреда, причиненного охотничьим ресурсам, а также окружающей природной среде.