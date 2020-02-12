В ПАО "Кузнецов" прошел зимний слет молодежи

В ПАО "Кузнецов" прошел IV зимний слет молодежи, собрав свыше 200 сотрудников предприятия. В течение двух дней они соревновались в юморе, интеллекте и спорте.

Традиция проведения слета в формате туристического и творческого мероприятия зародилась недавно, тем не менее практически все подразделения ПАО "Кузнецов" выставили свои команды для участия.

В этот раз большой честью для коллектива стал приезд на открытие мероприятия летчика-космонавта, Героя России Алексея Овчинина. Вместе с заместителем генерального директора - управляющим директором ПАО "Кузнецов" Алексеем Соболевым они объявили слет открытым. Также в церемонии открытия принял участие руководитель аппарата Самарского регионального отделения "Союза машиностроителей России" Максим Ушатов.

За двое суток соревнующиеся, среди которых были представлены команды не только действующих сотрудников завода, но также и "целевиков" и участников проекта дуального обучения, выступили с миниатюрами на конкурсах "Приветствие" и "Пародии". "Кузнецовцам" было предложено обыграть ситуацию, когда на завод попадает известная персона.

В течение второго дня слета команды прошли эстафету и квест. Победителями в таких соревнованиях оказываются наиболее сплоченные коллективы. В этом году на высоте был командный дух обособленного подразделения "Винтай", где испытываются ракетные двигатели, произведенные на предприятии.

Также в рамках слета состоялась очередная сессия "Что? Где? Когда?" Интеллектуальные турниры проводятся на предприятии дважды в год. 21 команда в течение двух часов отвечала на вопросы ведущего. Самый высокий результат показала сборная, в которую вошли металлурги, технологи и сотрудники IT-службы. Уже не первый год составителем вопросов для игры и ее ведущим выступает сотрудник инструментального производства Евгений Репкин.

В следующий раз активисты соберутся летом, где в полевых условиях снова поборются за право стать лучшими в ПАО "Кузнецов".