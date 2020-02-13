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Хоккей Спорт

ХК "Лада" обыграл "Ценг-Тоу" - 6:2

ЦЗИЛИНЬ. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 февраля, тольяттинский ХК "Лада" обыграл "Ценг-Тоу" из Цзилиня - 6:2.

На матч против "Ценг Тоу" Владимир Кречин выставил экспериментальный состав. В остсутствии получивших небольшой отдых лидеров, возможность проявить себя получили несколько хоккеистов, не всегда попадающие в заявку в последнее время.

На первых минутах хоккеисты "Ценг Тоу" дважды побеспокоили бросками Александра Скрынника, после чего игра переместилась в зону команды из Цзилиня.

Счет в середине стартовой трети открыл Андрей Сигарев, которому после комбинации партнеров оставалось поразить пустые ворота — 0:1.

На 14-й минуте Владимир Журавлев бросил в ближний угол, и шайба от Максима Дорожко влетела в сетку — 0:2.

Еще дважды в первом периоде китайскую команду выручила штанга.

В дебюте второго периода Василий Хабаров реализовал первое же удаление в составе "Лады" (1:2).

Но, еще до второго перерыва по второй своей шайбе забросили Сигарев и Журавлев — 1:4.

В начале третьего периода Юрий Назаров, Константин Майоров довели счет до 1:6.

На последних минутах Александр Васильев сократил счет — 6:2 победа "Лады".

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