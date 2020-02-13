ЦСК ВВС победил КРС-БСУ — 6:3

В среду, 12 февраля, ХК ЦСК ВВС во втором "выездном" матче в стенах ледового дворца "Кристалл" проигрывая 0:2, перевернул ход поединка и в итоге победили китайскую команду КРС-БСУ со счетом 6:3, сообщает пресс-служба "летчиков".

Счет в матче открыли номинальные хозяева матча хоккеисты КРС-БСУ. Сделал это на четвертой минуте Ху. Гол в дебюте встречи воодушевил китайских спортсменов. К середине периода Сето отметился заброшенной шайбой. 2:0 — повели подопечные Марка Кампела. На 14-й минуте Юнгов, грамотно сыгравший на пятаке соперника, размочил счет в матче.

Во втором периоде доминировала самарская команда. Равновесие в поединке на 24-й минуте установил Хисамутдинов. 2:2. На 29-й минуте Колычев повернул счет в пользу волжан. А спустя еще минуту Свинцицкий с близкого расстояния отправил еще одну шайбу точно в ворота соперника. Пятую шайбу под занавес периода у ЦСК ВВС забросил Степаненко с хорошей передачи Николенко.

Вторую двадцатиминутку "красные" проиграли вчистую. И по счету они крупно (0:4) уступили и по броскам в створ ворот 2:16.

Третий отрезок игры был менее результативным. На 55-й минуте встречи дублем отметился игрок китайской команды Сето. За 9 секунд до окончания матча в пустые ворота забросил шайбу Семенов.

Итог поединка 6:3 в пользу ЦСК ВВС.

Заключительный матч регулярного чемпионата ВХЛ — Кубка Шелкового пути сезона-2019/20 ЦСК ВВС проведет в Самаре в пятницу, 14 февраля, с ОРДЖИ (Пекин). Номинальным хозяином поля будет вновь китайская команда. Начало игры в 19:00.