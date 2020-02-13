Резидентам индустриального парка "Чапаевск" предоставят уникальные условия по аренде

Правительством Самарской области принято положение о предоставлении уникальных условий по арендной ставке для резидентов индустриального парка "Чапаевск".

"Подписанное положение предоставляет возможность резидентам индустриального парка "Чапаевск" арендовать землю на уникальных условиях. Для производственных компаний, обеспечивающих строительный сектор экономики, цена аренды составит всего 500 тыс. руб. за 1 га, или 50 руб. за 1 кв. м. Для остальных инвесторов, при условии запуска проекта до конца 2022 года — 2,4 млн руб. за 1 га. При этом резидент парка может быть одновременно резидентом ТОСЭР "Чапаевск", пользоваться уникальными федеральными налоговыми преференциями и поддержкой Фонда развития моногородов", — отметил главные преимущества для инвесторов министр минэкономразвития Дмитрий Богданов.

Напомним, ранее базовая арендная ставка для арендаторов индустриального парка составляла 6,55 млн руб. за 1 га. Переуступку права владения и пользования на земельные участки предоставляет управляющая компания инвестиционной площадки АО "ПромПарки", в оперативном управлении которого находится и индустриальный парк "Преображенка". Там у резидентов есть возможность, как арендовать готовые производственно-складские помещения со всей готовой инфраструктурой, так и построить собственные корпуса, получив землю с подведенными коммуникациями.

Предоставление уникальных условий для ведения бизнеса в Чапаевске стало возможным благодаря реализации в регионе национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", разработанного по поручению президента Владимира Путина.

Задачи по повышению инвестиционной привлекательности области губернатор Дмитрий Азаров обозначил в своем послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.

"Президент страны поставил задачу — обеспечить прирост инвестиций не менее 5% в год и увеличить их долю в ВВП страны до 25% к 2024 году. Такого роста можно достичь только за счет реализации новых проектов и прихода в регион новых инвесторов, в том числе средних и малых предприятий", — отметил Глава региона.