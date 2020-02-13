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Энергетика ТЭК

Новая подстанция в Южном городе обеспечит мощность, сравнимую с энергопотреблением Чапаевска

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская сетевая компания успешно ведет строительство подстанции 110 кВ для энергоснабжения инфраструктуры нового микрорайона "Южный город".

Фото: предоставлено АО "Самарская сетевая компания"

Проект реализуется на площади в 2 гектара. Для временного электроснабжения строительной площадки было построено порядка километра воздушной линии электропередачи напряжением 6 кВ и установлена комплектная трансформаторная подстанция. На сегодняшний день уже подготовлен земельный участок для строительства, проложены подземные коммуникации — противопожарные емкости и емкости для аварийного слива масла, смонтирован контур заземления, установлены фундаменты и высоковольтное оборудование. Доставлены и смонтированы два 70-тонных силовых трансформатора мощностью 63 тысячи кВА каждый, выключатели, разъединители, блоки оперативного пункта управления. В настоящее время энергетики проводят работы по наладке и регулировке установленного оборудования.

В ближайшем будущем предусмотрено строительство около 11 километров трассы кабельной линии 110 кВ от подстанции "Новокуйбышевская" 220/110/10 кВ, расположенной в с. Воскресенка.

Подстанция "Южный город" будет обеспечивать электроэнергией дома жителей строящегося микрорайона, школы, детские сады, поликлиники и другие социально значимые объекты. Общая мощность, которую в настоящее время планируется выдавать в сеть после строительства новой подстанции, достигает 44 МВт, что сравнимо с энергопотреблением небольшого города, например, Чапаевска. Это гарантирует возможность перспективного развития территории, прилегающей к микрорайону "Южный город", на ближайшее десятилетие.

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