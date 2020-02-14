На территории КФХ под Сызранью загорелось сено в тюках

В четверг, 13 февраля, в 20:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на территории крестьянско-фермерского хозяйства на ул. Советская, 1, в пос. Сборный Сызранского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие пожарные установили, что на открытой территории горит сено в тюках. Для тушения привлечены 24 человека, которым в 21:50 удалось локализовать пожар на площади 100 кв. метров.

В чрезвычайном ведомстве отмечают, что погибших и пострадавших нет. Обстоятельства возгорания устанавливаются.