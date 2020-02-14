16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Два проекта "АКОМа" одобрены Фондом развития промышленности Банк "АК Барс" банкротит Александра Швидака Налоговики оспорили условия продажи акций "Волгабурмаша" Разработки "АКОМ" - в тренде Первой инжиниринговой конференции Жители Безымянки могут остаться без электричества из-за долгов банкротящегося СПЗ

Приборостроение Машиностроение

Форум "Battery Innovation 2020" дает широкие возможности для научно-технического обмена

ТОЛЬЯТТИ. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 14
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

13 февраля в Тольятти начала работу вторая Международная научно-техническая конференция "Battery Innovation 2020", которую уже можно назвать традиционной ежегодной встречей научно-технической элиты производства и переработки химических источников тока. В течение двух дней ключевые вопросы отрасли будут обсуждаться на площадке технопарка "Жигулевская долина", где собрались российские и зарубежные производители аккумуляторных батарей и комплектующих к ним, технические эксперты, представители научно-исследовательских институтов, вузов, профессиональных отраслевых объединений, государственных структур. Организатором мероприятия выступает Группа компаний "АКОМ" и научно-технический центр "Аккумулятор инноваций".

Фото: предоставлено ГК "АКОМ"

Среди делегатов представители организаций и предприятий из Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Турции, Республики Беларусь. Важно отметить участие крупных автопроизводителей (Фольксваген, КАМАЗ, АВТОВАЗ, Альянс Рено-Ниссан), крупнейших дилеров АКБ, а также Ассоциации европейских производителей автомобильных и промышленных аккумуляторов "ЕВРОБАТ" и Международной ассоциации "ИНТЕРБАТ".

Как отметил в своем приветственном слове президент Союза работодателей Самарской области, президент ГК "АКОМ" Николай Игнатьев, стремительное развитие мировой отрасли химических источников тока диктует отечественному производителю необходимость перенимать прогрессивный опыт и передовые технологии, поэтому очень важно привлечение на площадку "Battery Innovation" международных специалистов. Созидательный потенциал конференции открывает широкие возможности для всесторонних контактов между отраслевыми предприятиями, научно-технического обмена, расширения деловых связей, аккумулирования специализированной базы знаний.

В рамках конференции состоялось совместное выездное заседание комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы и совета Ассоциации "Союз работодателей Самарской области". Одной из главных тем повестки стало развитие региональной промышленности в контексте реализации национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным. Участие предприятий в нацпроектах "Производительность труда и поддержка занятости" и "Международная кооперация и экспорт" открывает дополнительные возможности развития промышленного потенциала региона.

Особое значение имеет создание государственного Фонда развития промышленности Самарской области. "Льготные целевые займы фонда позволят развиваться не только крупному, но и среднему и малому бизнесу, — отметил президент Союза работодателей Самарской области. — Здесь я хочу подчеркнуть особую роль губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, а также поддержку депутатского корпуса, поскольку в течение длительного времени этот вопрос не решался".

Николай Игнатьев подчеркнул, что бизнес-сообщество с особой заинтересованностью встретило озвученную в ежегодном Послании главы региона законодательную инициативу, касающуюся инвестиционного налогового вычета для предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Это станет дополнительным стимулом для инвестиционной активности, позволит увеличить вложения в развитие производств и создать новые высокотехнологичные рабочие места.

Новым и очень важным элементом конференции стало проведение научно-технического конкурса "Разработчик прорывных технологий химических источников тока", призванный стимулировать к исследовательской работе молодых ученых. Первое место в номинации "Инновационные материалы в химических источниках тока" завоевала работа аспирантки СГУ Ании Избасаровой. В номинации "Технологические и конструкторские разработки: от науки к производству" лучший научный труд представил сотрудник НТЦ "Аккумулятор инноваций" Александр Архипов. Обладатели трех призовых мест были награждены дипломами и денежными премиями.

В ходе тематических сессий участники "Battery Innovation 2020" обсудили состояние индустрии химических источников тока, новые технологические решения в этой сфере, маркетинг продуктов аккумуляторного производства, кадровое обеспечение отрасли и т. д.

По завершении конференции будет принят итоговый документ, который определит план совместных действий участников рынка в научно-технической сфере, а также в отношении законодательных и экономических инициатив.

Гид потребителя

Фото на сайте

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с представителями Schneider Electric

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с представителями Schneider Electric

Компания "Атлас Копко" представила планы по внедрению инновационных технологий на самарских предприятиях

Компания "Атлас Копко" представила планы по внедрению инновационных технологий на самарских предприятиях

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1