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Пожары Происшествия

В Самаре 29 человек тушили пожар в доме на ул. Галактионовская

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 февраля, в 9:19 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в доме № 94 по ул. Галактионовская, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи и межкомнатные перегородки на площади 5 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности: "1-БИС". Борьбу с огнем вели 29 человек, которые, используя девять единиц техники, ликвидировали пожар в 9:43.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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