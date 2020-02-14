Александр Колсанов получил премию губернатора

Накануне Дня российской науки в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, на котором глава Самарской области Дмитрий Азаров вручил губернские премии в области науки и техники лучшим умам региона за достижения, значимые для социально-экономического и социокультурного развития региона.

Лауреатами премии стали 20 ученых, сделавших открытия в области технических, экономических, естественных, медицинских, сельскохозяйственных и гуманитарных наук, а также в области права, управления и образования. Среди них — доктор медицинских наук, профессор СамГМУ Владимир Потапов, кандидат медицинских наук, доцент СамГМУ Юрий Кецко.

Дмитрий Азаров вручил ученым, достигшим особых успехов в предыдущем году, премии губернатора Самарской области. В числе награжденных — ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. Он был отмечен за выдающиеся результаты в решении медико-биологических проблем.

"Эта премия посвящена разработке и внедрению по сути новой отрасли экономики региона — информационных технологий в медицине. И очень важна поддержка региональных властей, лично губернатора Дмитрия Азарова. Потому что новая отрасль — это новые рабочие места, технологии, коммерческие продукты, вовлечение десятков компаний. Сегодня мы говорим о формирующейся визитной карточке Самарской области. Мы знаем Самару, как космическую столицу, запасную столицу. И сейчас мы стремимся к тому, чтобы, в том числе благодаря СамГМУ, Самарская область воспринималась в России и за рубежом как регион, который занимается IT-медициной и хайтек-технологиями. Впереди еще много работы, и я уверен, что сегодняшняя премия станет стимулом для дальнейшего развития. Безусловно, это победа большого количества людей, начиная от менеджмента вуза и заканчивая конкретными научными сотрудниками и лаборантами", — рассказал Александр Колсанов.

Дмитрий Азаров поблагодарил ведущих ученых за упорный каждодневный труд, энергию, энтузиазм, стремление к глубине и новизне творческой мысли, творческий поиск.