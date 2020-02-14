Премьеры недели: стильные "Джентльмены"(18+) и политический фильм-антиреклама "Скандал"(18+)

Уроки стиля от Ричи

От Гая Ричи уже давно ждали, когда он снова возьмется снимать кино про пацанов с лондонских районов, и уйдет от английского эпоса, шпионского детектива и диснеевских мультфильмов. Не потому что "Алладин" или "Шерлок Холмс" были слишком ужасными, просто "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Рок-н-ролльщик" — классика криминального жанра.

Свое возвращение к преступному миру Лондона Ричи решил обставить с помпой и пригласил на главные роли Коллина Фаррелла, Хью Гранта, и самого Мэтью Макконахи. Макконахи, конечно, добавил американского антуража лондонскому сюжету, демонстрируя, как простой паренек из США, благодаря уму и хватке, сумел разбогатеть на пороках английской аристократии. И даже сейчас персонаж Макконахи — Микки — помогает решать проблемы богатых англичан за определенные услуги. При этом Микки не теряет шарм и представляет себя в роли царя зверей, со свойственным благородством и своей системой ценностей. Можно, конечно, долго смотреть, как Макконахи гуляет по фильму, то расстегивая, то застегивая свой пиджак на две пуговки, и скучающе помешивает чай. Но как только ему на лицо попадают две капли крови, мы видим его фирменный безумный образ из "Киллера Джо" — никто не умеет так играть отбитых социопатов, как он.

Хью Гранту выпала роль скользкого журналиста Флетчера, который хорошо копает, но передает информацию тем, кто больше заплатит и не гнушается шантажом, отпускает скользкие шутки в сторону персонажа Чарли Ханнэма — Рея. Именно от лица Флетчера ведется повествование в первой части фильма. Ричи решил запихнуть сценарий в сценарий, то есть Флетчер будет рассказывать Рею историю про Микки. Этот прием позволяет Ричи поиронизировать над своим стилем, вплести в сюжет серию дополнительных шуток и построить кульминацию сразу на нескольких конфликтах.

Самая яркая роль досталась Коллину Фарреллу. Он с ней справляется на 100%. Принципиальный тренер по боксу, который хочет вырастить из тупых лондонских пацанов хороших парней, ввязывается в самые черный дела Микки, чтобы оградить своих подопечных. Сцена, где Фаррелл лупит наглых подростков в закусочной — тот Гай Ричи, которого и любят больше всего.

Закрученный криминальный сюжет со множеством случайных переменных превращает историю чуть ли не в фарс, когда в конце звучит "вот вы думали так, а на самом деле, в это время все было так". Все это балансирует на игре — реальность или рассказанный сценарий.

"Джентльмены" — фильм, конечно, из прошлого: когда все разговоры о бизнесе ведутся за бокалом дорогого виски со льдом, когда в самый напряженный момент главный персонаж закуривает сигару, где все мужчины в идеальных костюмах, а женских персонажей практически нет.

Джентльмены Ричи раздражаются от бестолкового молодого поколения, у которого нет стиля, и которое очень многого хочет, а себя не бережет. Сам Ричи высмеивает привычки молодых — снимать все на камеру, строить из себя крутых дерзких парней. В одном моменте фильма персонаж Чарли Ханнэма гонит подростка со смартфоном так, как Ричи гонит из своего фильма все правила из современной социальной повестки. Зрители снова слышат шутки про черных и про цыган, смеются над стереотипными образами евреев, азиатов и англичан. Надо подчеркнуть, что все понимают, что к оскорблениям по какому-то признаку, это не имеет никакого отношения. Ричи не обошелся и без щегольских криминальных киноприемов — кровь в бокале с пивом, выстрелов в лоб, стреляющее пресс-папье. В "Джентльменах" есть все, что так любимо в старых фильмах Ричи — в них есть стиль.

Про Трампа, а не про женщин

А вот в "Скандале" Джея Роуча стиля нет, хотя он и пригласил сюда фантастических Николь Кидман, Шарлиз Терон, Марго Робби. Режиссеру бы кто-то рассказал, что мало взять острую актуальную тему, основанную на реальных событиях и пригласить шикарных актрис, нужно это еще как-то достойно представить. Кажется, он захлебнулся в своем политическом заявлении о ненависти к Дональду Трампу. Можно просто сказать, что фильм интересен в первую и во вторую очередь только тем, кто живет в американской повестке — ненавидит Трампа и помнит историю со скандалом и обвинением руководства Fox News в харрасменте. Вот такая антиреклама действующему президенту США перед выборами.

Еще на этот фильм можно сходить ради неузнаваемой Шарлиз Терон. Хотя сценаристы и режиссер напрочь решили героинь характеров и образов, она старается отыгрывать в своей героине эмоции сомнений, неуверенность, страх. Кажется, "Скандал" это попытка скрыть политическое заявление за ширмой феминистской повестки, совершенно наплевав при этом на женщин.

Пока у Джея Роуча вершиной карьеры остается, видимо, "Знакомство с родителями" с Беном Стиллером. Да, "Скандалу" дали "Оскар" за лучший грим, но этот фильм оказался в номинантах, видимо, только из-за политической повестки и из-за того, что хотя бы какой-то фильм о харрасменте должен был попасть в список призеров.

Очень жаль, по трейлеру фильм обещал психологически жестокое и серьезное кино, а не полуторачасовую политическую антирекламу.