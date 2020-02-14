Волонтеры-медики помогают ветеранам войны

В пятницу, 14 февраля, волонтеры-медики проведали ветерана Великой Отечественной войны Владимира Тетюева. Предложение о таких посещениях прозвучало от Героя Советского Союза Владимира Чудайкина на расширенном заседании Общественной палаты Самарской области и было поддержано губернатором Дмитрием Азаровым.

92-летний Владимир Тетюев родом из Оренбургской области. В начале войны, будучи школьником, работал на селе, затем его призвали в армию. Попал в авиацию и стал стрелком на четырехместном бомбардировщике Ил-4. Ветеран считает, что для его возраста здоровье у него в норме. "Но если хочешь прожить подольше, без помощи медиков уже не обойтись", — замечает он.

"Сначала я служил на аэродроме в Польше, — рассказывает Владимир Семенович. — А после Победы над Германией нас перебросили на Дальний Восток, воевать против милитаристской Японии. Мы разгромили и этого врага, но к гражданской жизни я вернулся нескоро — еще семь с лишним лет прослужил в авиации. Много было разных случаев. Помню, пришлось мне как-то прыгать с парашютом из горящего самолета. Обошлось, но пришлось лечиться. С тех пор стараюсь вести здоровый образ жизни. Сейчас меня регулярно посещает наш участковый терапевт, и если чувствует необходимость, назначает соответствующие процедуры. Недавно заболели ноги, но меня хорошо подлечили в госпитале ветеранов войн. Кроме того, я практически каждый год выезжаю в санаторий по бесплатной путевке, стараюсь соблюдать диету, так что держу себя в форме. Может, и станцевать опять смогу на 9 Мая, я так это люблю! Считался когда-то одним из лучших танцоров в своей воинской части".

"Владимир Семенович ведет активный образ жизни, но мы все равно контролируем его состояние, и даже если жалоб у него нет, мы видимся раз в месяц, — пояснила врач общей практики самарской поликлиники № 15 Юлия Ралдугина. — Летом он сам старается приходить в поликлинику, говорит, что нужно больше двигаться. Насколько я знаю, на каждом участке терапевт знает всех своих ветеранов поименно. Мы стремимся сделать все, чтобы подольше сохранить им жизнь и здоровье, а они смогли передать свой опыт молодежи".

Волонтеры-медики тоже регулярно посещают ветеранов Великой Отечественной войны. Вместе с врачами они следят за их здоровьем.

"Приоритетное направление нашей деятельности — забота и оказание медицинской помощи людям старшего поколения, — рассказывает региональный координатор Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Наталья Дудинцева. — Работаем мы не только в Самаре, но и в других муниципалитетах области, например, в Сызрани и Тольятти. Мы проводим анкетирование и собираем информацию о здоровье и самочувствии ветеранов. Ее передают в медицинское учреждение, с которым мы наладим совместную работу. Мы будем постоянно навещать наших подопечных, помогать врачам поликлиник и представителям социальных служб. Сможем также проконсультировать родственников ветеранов по уходу за лежачими людьми".