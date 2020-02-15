Предстоящей ночью в регионе похолодает до -19

В ночь на воскресенье, 16 февраля, в Самарской области похолодает до -19 градусов, сообщает "Приволжское УГМС".

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -9…-14, местами до -19 градусов. Днем воздух прогреется до -1…-6 градусов. Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, утром местами туман.

В понедельник, 17 февраля, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер сохранит направление и будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10, днем — -1…-6.

В ночь на вторник, 18 февраля ветер усилится до 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Местами пройдет снег. Температура воздуха -2…-7 градусов. Днем будет облачно с прояснениями. Ожидается мокрый снег. Температура воздуха +1…-4 градусов.