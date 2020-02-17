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Хоккей Спорт

ХК "Лада" победил "ОРДЖИ" — 3:1

ТОЛЬЯТТИ. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 16 февраля, в матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути "Лада" на льду ЛДС "Лада-Арена" обыграла "ОРДЖИ" (Пекин), сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В первом периоде счет открыт не был, а по-настоящему голевых моментов соперники создали немного.

На 25-й минуте Александр Тимирев мог открыть счет, но попал в штангу. Вскоре хороший момент отличиться был у Андрея Сигарева, но Джордан Лием выручил "ОРДЖИ".

Гости же на 27-й минуте в одной из своих контратак открыли счет (отличился Владимир Забабурин) — 0:1.

На 37-й минуте Артурс Озолиньш обыграл голкипера пекинцев, но не смог перебросить через него шайбу. В этот момент волжане играли в меньшинстве.

В дебюте третьего периода Игорь Угольников убежал один на один с Лиемом и сравнял счет (1:1).

На 56-й минуте Тимирев вывел волжан вперед — 1:2.

Точку в матче за шесть секунд до финальной сирены поставил Константин Майоров, отправивший шайбу в пустые ворота — 3:1 в пользу "Лады".

Волжане заняли второе место в конференции 1 и 23–24 февраля проведут матчи плей-офф дома.

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