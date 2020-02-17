У сызранского перевозчика арестовали тягачи за долг перед страховой

Судебные приставы наложили арест на автомобили-тягачи сызранской компании, занимающейся грузоперевозками, из-за долга перед страховой, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Перевозчик задолжал страховщикам более 2 млн рублей. Кредитор обратился в суд и получил исполнительный лист о взыскании долга. На основании данного документа в отношении должника было открыто исполнительное производство, однако, организация добровольно долг не погасила. Тогда судебные приставы прибыли по месту нахождения юридического лица и составили акт описи и ареста двух автомобилей-тягачей на общую сумму 2 млн рублей.

Должник поспешил погасить задолженность в полном объеме. Теперь в дополнение к долгу ему предстоит оплатить исполнительский сбор в размере более 160 тыс. рублей.