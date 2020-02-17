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ДТП Происшествия

Пьяный водитель устроил ДТП в Сызрани

СЫЗРАНЬ. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 16 февраля, в Сызрани нетрезвый водитель устроил ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 20:50 42-летний водитель Lada Priora ехал по ул. Мира в направлении Саратовского шоссе, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди ВАЗ-21099 под управлением 35-летней женщины. После удара водитель Lada Priora потерял управление, съехал в кювет и врезался в дерево.

В аварии пострадал старший из водителей, но госпитализация ему не потребовалась.

Кроме того, освидетельствование показало, что мужчина, управлявший Lada Priora, был нетрезв.

По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел ведут проверку.

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