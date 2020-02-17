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Финансы Экономика и бизнес

ВТБ Пенсионный фонд прошел стресс-тестирование Банка России с результатом 99,9%

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ Пенсионный фонд (входит в группу ВТБ) прошел обязательное для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) стресс-тестирование Банка России с результатом 99,9%. Успешным прохождением считается 75%.

В настоящий момент стресс-тестирование проводится в фонде не реже одного раза в квартал (а также по мере необходимости). По результатам, в каждом из пяти сценариев (30 001 итерации), случаев дефицита средств выявлено не было. У ВТБ Пенсионный фонд достаточно активов для исполнения своих обязательств перед вкладчиками, участниками, застрахованными лицами, их правопреемниками и Агентством по страхованию вкладов в полном объеме и в установленный срок.

"Полученные результаты подтверждают адекватность применяемых ВТБ Пенсионный фонд методов ограничения рисков и показывают, что фонд способен исполнять свои обязательства со значительным превышением требований регулятора. Сценарии, разработанные ЦБ, учитывают любые возможные изменения показателей, влияющих на развитие экономики и рынков, на которых мы осуществляем инвестирование доверенных нам средств. Приятно сознавать, что наша надежность превышает требования, установленные Банком России. Это еще раз подтверждает факт, что мы способны выполнять свои обязательства даже в самых сложных обстоятельствах без потерь для клиентов", — заявила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

Стресс-тестирование Банка России проверяет финансовую устойчивость НПФ при наступлении различных неблагоприятных событий, например, уменьшении доходности российских и зарубежных гособлигаций, изменении спреда доходности корпоративных облигаций или в общем кредитного качества крупнейших эмитентов и другие. Процедура позволяет идентифицировать источники возможных проблем с исполнением обязательств фондами и предотвратить их. Стресс-тестирование обязательно для всех российских НПФ.

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