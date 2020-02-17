В Самаре пройдет патриотическая акция "Готов к защите Отечества!"

В воскресенье, 23 февраля, в 12:00 в Самаре на 2-й очереди набережной в районе бассейна ЦСК ВВС состоится патриотическая акция "Готов к защите Отечества!"

Акция посвящена Дню защитника Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и проводится при поддержке правительства Самарской области.

На самарской набережной будут представлены тематические площадки и выставки армейской военной техники, состоящей на вооружении армии РФ: военный УАЗ "Тигр", БТР, гаубица, установка залпового огня "Град". Можно будет залезть в кабины, в люки, сделать фото на память.

Свою технику и оборудование покажут представители и других силовых структур: Росгвардия, УВД по г. Самаре, МЧС России, поисково-спасательная служба, ФСИН России. Можно будет посидеть в полицейской машине, примерить каску, бронежилет и многое другое. Кроме того, будет работать мобильный пункт отбора военнослужащих по контракту.

Ряд выставок будет посвящен оружию. Все желающие могут подержать в руках современное и историческое боевое оружие.

Посетив площадки, организованные региональным отделением ДОСААФ России Самарской области, можно будет узнать, какие специальности можно получить в ДОСААФ России и какие из них нужны в современных вооруженных силах, какие виды спорта развивает ДОСААФ, как можно записаться в спортивные кружки и секции ДОСААФ. На площадке по автомодельному спорту дети смогут управлять настоящими скоростными моделями автомобилей.

На набережной развернется экспозиция предметов, найденных поисковыми отрядами во время экспедиций по местам боев, а также выставка старинного вооружения. Самарцы увидят личные вещи солдат, использованные снаряды и различные виды автоматов и пулеметов Великой Отечественной войны. Будут выставлены обломки пулемета, штык-ножи, фрагмент винтовки Мосина, алюминиевые кружки и котелки времен войны.

Будут организованы показательные выступления по рукопашному бою и тактической подготовке лучшего военно-патриотического клуба ПФО "Гвардия" из Богатовского района, а также спецназовцев ФСИН России, выступят кинологи с собаками, клуб славянской культуры "Добрыня" продемонстрирует владение саблями и бревном, а ребята из военно-патриотического движения "Казачий дозор" покажут фланкировку казачьей шашкой.

Всех посетителей акции ждет выступление творческих коллективов, в частности, государственного ансамбля песни и танца "Волжские казаки".

Во время акции можно будет проверить свою зоркость и меткость в стрелковом пневматическом и пейнтбольном тирах, а заодно поучаствовать в конкурсах "Ворошиловский стрелок" и "Меткий стрелок". Будет также показан мастер-класс по стрельбе из охолощенного боевого автомата Калашникова с использованием универсальной тренировочной тактической системы "Штурм", а желающие сами смогут ощутить, что такое стрельба из боевого оружия, поучаствовав в конкурсе "Отличный стрелок".

Для участников патриотической акции будут организованы две викторины: "Пройди интерактивные площадки - получи приз" и "День защитника Отечества" на знание военной истории. Для взрослых и малышей состоится также конкурс по перетягиванию каната.

Всех победителей конкурсов и викторин ждут призы и подарки, солдатская каша с полевой кухни. Вход свободный.