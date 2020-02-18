Белоруссия ограничила ввоз свинины из Самарской области из-за АЧС

С понедельника, 17 февраля, Белоруссия временно ограничила ввоз свинины из Самарской области из-за африканской чумы свиней, сообщает департамент ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода республики.
Под запрет на ввоз на территорию республики попадают свиньи, зоопарковые и цирковые животные восприимчивых видов, свинина (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, кормов и кормовых добавок животного происхождения и другой продукции.
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