Белоруссия ограничила ввоз свинины из Самарской области из-за АЧС

С понедельника, 17 февраля, Белоруссия временно ограничила ввоз свинины из Самарской области из-за африканской чумы свиней, сообщает департамент ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода республики.

Под запрет на ввоз на территорию республики попадают свиньи, зоопарковые и цирковые животные восприимчивых видов, свинина (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, кормов и кормовых добавок животного происхождения и другой продукции.