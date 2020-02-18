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Общество

На территории губернии выявлено еще четыре очага бешенства

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории Самарской губернии возникло еще четыре очага бешенства, сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

ГБУ СО "Самарская областная ветеринарная лаборатория" выявила бешенство при исследовании головного мозга у двух лис, обнаруженных в Шенталинском районе. Одна была найдена на территории с. Татарское Абдикеево, вторая — на территории пос. Родина.

Два других случая бешенства были зафиксированы в Похвистневском районе: в районном центре — в Похвистнево и в с. Ахрат. В ветеринарной лаборатории были исследованы погибшие домашние животные: собака и кошка. У них также был обнаружен антиген вируса бешенства.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению карантина, а также все необходимые мероприятия, направленные на предупреждение распространения и ликвидацию очагов бешенства.

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