На территории губернии выявлено еще четыре очага бешенства

На территории Самарской губернии возникло еще четыре очага бешенства, сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

ГБУ СО "Самарская областная ветеринарная лаборатория" выявила бешенство при исследовании головного мозга у двух лис, обнаруженных в Шенталинском районе. Одна была найдена на территории с. Татарское Абдикеево, вторая — на территории пос. Родина.

Два других случая бешенства были зафиксированы в Похвистневском районе: в районном центре — в Похвистнево и в с. Ахрат. В ветеринарной лаборатории были исследованы погибшие домашние животные: собака и кошка. У них также был обнаружен антиген вируса бешенства.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению карантина, а также все необходимые мероприятия, направленные на предупреждение распространения и ликвидацию очагов бешенства.