В Самарской области прогнозируются сильный ветер, осадки и плюсовая температура

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В начале недели в Самарской области ожидаются осадки смешанного характера, усиление ветра, повышение температурного фона до положительных значений. В последующем с ростом атмосферного давления осадки прекратятся, ветер ослабеет, облачные поля будут постепенно размываться, сообщает Приволжское УГМС.