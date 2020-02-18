В Самарской области прогнозируются сильный ветер, осадки и плюсовая температура

В начале недели в Самарской области ожидаются осадки смешанного характера, усиление ветра, повышение температурного фона до положительных значений. В последующем с ростом атмосферного давления осадки прекратятся, ветер ослабеет, облачные поля будут постепенно размываться, сообщает Приволжское УГМС.
Во вторник, 18 февраля, осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Порывы 17-22 м/с. Температура воздуха +3...-2 °C. На дорогах местами снежный накат.
В среду, 19 февраля, ночью небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +1...-4 °C. Днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +3...-2 °C.
В среду, 20 февраля, ночью местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха +1...-4 °C. Днем без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха +3...-2 °C.