АСВ не смогло оспорить договоры между Газбанком и "Волгопромгазом"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) - конкурсный управляющий банкротящегося АО КБ "Газбанк" - не смогло оспорить сделок, заключенных между кредитной организацией и ООО "Средневолжская газовая компания" (СВГК), ООО "Управляющая компания холдинга "Волгопромгаз", АО "Волгатех-99" и ПАО "Самараэнерго". Информация об этом опубликована на официальном сайте АСВ.
Так, в июне 2019 г. АСВ обратилось в Арбитражный суд Самарской области в рамках рассмотрения дела о банкротстве Газбанка с ходатайством о признании недействительным соглашения между СВГК и банком о передаче в счет погашения задолженности права собственности на имущество. АСВ просило также восстановить долг СВГК перед банком на 500 млн рублей.
Аналогичное требование АСВ направило по соглашению об отступном, заключенному банком с "УКХ "Волгопромгаз" в октябре 2016 г., и также просило восстановить долг компании перед кредитной организацией на 250 млн рублей.
Помимо этого, недействительным АСВ просило признать соглашение между АО "Волгатех-99" и Газбанком, в рамках которого в счет погашения долгов общества перед банком в общей сложности на 290 млн руб. ему также было передано некое имущество.
Также конкурсный управляющий Газбанка настаивал на признании недействительными ряда соглашений с ПАО "Самараэнерго", в рамках которых в счет погашения долга в общей сложности на 500 млн руб. банку были переданы неконвертируемые процентные документарные облигации ООО "Трансфинанс" на ту же сумму.
Все эти соглашения были заключены 6-7 октября 2016 года.
Суд, однако, посчитал доводы АСВ несостоятельными и отказал в признании этих сделок недействительными и, соответственно, в восстановлении задолженности организаций перед банком.
Напомним, Банк России издал приказ об отзыве лицензии Газбанка на осуществление банковских операций 11 июля 2018 года. Спустя два месяца банк был признан банкротом.
По состоянию на 1 января 2020 г. размер установленных требований кредиторов составляет 20,58 млрд рублей. Ранее временная администрация сообщала, что оценивает стоимость активов финансовой организации в сумму, не превышающую 17,4 млрд рублей.
В сентябре 2018 г. временная администрация банка передала в МВД РФ сведения, касающиеся причинения Газбанку ущерба в результате вывода активов на сумму "не менее" 7,02 млрд рублей. В феврале 2019 года ГУ МВД России по Самарской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ.
По данным ИАС Seldon Basis, ООО "УКХ Волгопромгаз" действует с декабря 2001 г., специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом. Выручка общества за 2018 г., по сведениям ИАС Seldon Basis, равна 336,61 млн руб., чистый убыток - 10,47 млн рублей. Совладельцами компании являются Владимир Аветисян (65,93%), Александр Розенцвайг (8,24%), Валентина Афанасьева (5%), Людмила Гончарова (5%), ООО "База" (9,54%) и ООО "А-групп" (6,29%).
АО "Волгатех-99", по информации ИАС Seldon Basis, прекратило свое существование в декабре 2019 года. Компания занималась арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В числе ее владельцев значились ООО "База", АО АКБ "Газбанк" (7,41%) и ООО "СВГК".
ООО "СВГК" занимается распределением природного газа по газораспределительным сетям. Выручка компании за 2018 г., по сведениям ИАС Seldon Basis, составила 6,91 млрд руб., чистая прибыль - 840,67 млн рублей. Председателем правления общества является Иван Аветисян. Среди собственников общества ООО "СП-99" (84,06%), ООО "База" (5,94%) и другие компании.
ПАО "Самараэнерго" торгует электроэнергией, 96,23% общества принадлежит НКО АО НРД, зарегистрированному в Москве и специализирующемуся на денежном посредничестве. Среди собственников последнего ПАО "Московская биржа", АО "Юникредит банк", ПАО "Сбербанк", АО АКБ "Инвестбанк", ОАО "Банк ВТБ" и ПАО "Росбанк.