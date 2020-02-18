АСВ не смогло оспорить договоры между Газбанком и "Волгопромгазом"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) - конкурсный управляющий банкротящегося АО КБ "Газбанк" - не смогло оспорить сделок, заключенных между кредитной организацией и ООО "Средневолжская газовая компания" (СВГК), ООО "Управляющая компания холдинга "Волгопромгаз", АО "Волгатех-99" и ПАО "Самараэнерго". Информация об этом опубликована на официальном сайте АСВ.

Так, в июне 2019 г. АСВ обратилось в Арбитражный суд Самарской области в рамках рассмотрения дела о банкротстве Газбанка с ходатайством о признании недействительным соглашения между СВГК и банком о передаче в счет погашения задолженности права собственности на имущество. АСВ просило также восстановить долг СВГК перед банком на 500 млн рублей.

Аналогичное требование АСВ направило по соглашению об отступном, заключенному банком с "УКХ "Волгопромгаз" в октябре 2016 г., и также просило восстановить долг компании перед кредитной организацией на 250 млн рублей.

Помимо этого, недействительным АСВ просило признать соглашение между АО "Волгатех-99" и Газбанком, в рамках которого в счет погашения долгов общества перед банком в общей сложности на 290 млн руб. ему также было передано некое имущество.

Также конкурсный управляющий Газбанка настаивал на признании недействительными ряда соглашений с ПАО "Самараэнерго", в рамках которых в счет погашения долга в общей сложности на 500 млн руб. банку были переданы неконвертируемые процентные документарные облигации ООО "Трансфинанс" на ту же сумму.

Все эти соглашения были заключены 6-7 октября 2016 года.

Суд, однако, посчитал доводы АСВ несостоятельными и отказал в признании этих сделок недействительными и, соответственно, в восстановлении задолженности организаций перед банком.

Напомним, Банк России издал приказ об отзыве лицензии Газбанка на осуществление банковских операций 11 июля 2018 года. Спустя два месяца банк был признан банкротом.

По состоянию на 1 января 2020 г. размер установленных требований кредиторов составляет 20,58 млрд рублей. Ранее временная администрация сообщала, что оценивает стоимость активов финансовой организации в сумму, не превышающую 17,4 млрд рублей.

В сентябре 2018 г. временная администрация банка передала в МВД РФ сведения, касающиеся причинения Газбанку ущерба в результате вывода активов на сумму "не менее" 7,02 млрд рублей. В феврале 2019 года ГУ МВД России по Самарской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ.