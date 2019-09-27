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Топ-менеджер Газбанка не смог оспорить его банкротство в Верховном суде

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший член совета директоров АО АКБ "Газбанк" Ашот Баблумян не смог оспорить решение о признании кредитной организации банкротом и открытии в отношении нее конкурсного производства. Верховный суд РФ не нашел оснований для передачи соответствующей кассационной жалобы бизнесмена на рассмотрение судебной коллегии, сообщается в материалах КАД ВАС.

Ашот Баблумян пытался доказать, что Арбитражный суд Самарской области, а также апелляционная и кассационная инстанции приняли судебные акты "с существенными нарушениями норм права".

Однако Верховный суд посчитал иначе, отметив, что суды нижестоящих инстанций, принимая решение об открытии процедуры конкурсного производства, "установили недостаточность имущества должника для исполнения обязательств в полном объеме".

Доводы же Ашота Баблумяна, согласно выводам суда, "сводятся к установлению иных обстоятельств по делу" не подтверждают наличия существенных нарушений норм права и, более того, уже "рассматривались судом округа и получили соответствующую оценку".

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В Самаре возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") в отношении руководства АО КБ "Газбанк". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Напомним, лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у Газбанка 11 июля 2018 года. Спустя два месяца банк был признан банкротом.

По состоянию на 1 августа 2019 г. размер установленных требований кредиторов составляет 20,5 млрд рублей. Ранее временная администрация сообщала, что оценивает стоимость активов финансовой организации в сумму, не превышающую 17,4 млрд рублей.

В сентябре 2018 г. временная администрация банка передала в МВД РФ сведения, касающиеся причинения Газбанку ущерба в результате вывода активов на сумму "не менее" 7,02 млрд рублей. В феврале текущего года ГУ МВД России по Самарской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

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