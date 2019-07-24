АСВ оспаривает сделки "Газбанка"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсный управляющий лишенного в прошлом году лицензии "Газбанка" — пытается признать недействительными целую серию сделок, совершенных кредитной организацией до лишения ее лицензии.

Напомним, Банк России издал приказ об отзыве лицензии "Газбанка" на осуществление банковских операций 11 июля 2018 года. Спустя два месяца банк был признан банкротом.

По состоянию на 31 мая 2019 г. размер установленных требований кредиторов составляет 20,49 млрд рублей. Ранее временная администрация сообщала, что оценивает стоимость активов финансовой организации в сумму, не превышающую 17,4 млрд рублей.

В сентябре 2018 г. временная администрация банка передала в МВД РФ сведения, касающиеся причинения Газбанку ущерба в результате вывода активов на сумму "не менее" 7,02 млрд рублей. В феврале текущего года ГУ МВД России по Самарской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

В настоящее же время АСВ пытается доказать недействительность ряда операций. Так оспаривается выдача 13 июня 2018 г. "Газбанком" кредитного транша на 110 млн руб. ПАО "Самараэнерго", а также заключенные в тот же день кредитный договор на 70 млн руб. и договор срочного депозита, на основании которого "Самараэнерго" разместило в банке депозит на 180 млн руб., недействительны.

Помимо этого АСВ оспаривает операции по перечислению 17,77 млн руб. самарским МП "ТТУ" в счет погашения задолженности перед банком, а также аналогичные операции на 16,05 млн руб., проведенные МП "Самарский метрополитен им. А. А. Россовского" для погашения его долгов. Эти операции были совершены, по сведениям АСВ, непосредственно в день отзыва лицензии у банка — 11 июля.

Из-за вывода 7 млрд руб. из Газбанка возбудили дело В Самаре возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") в отношении руководства АО КБ "Газбанк". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В тот же день был осуществлен перевод 2,1 млн руб. с открытого в банке счета ООО "СамараАвтоГаз" в счет погашения его задолженности перед "Газбанком". Эту операцию АСВ также пытается признать недействительной.

Также, по мнению АСВ, недействительными следует признать несколько сделок, сторонами по которым являются ООО "ВолгаТурСтрой" и ООО "УКХ Волгопромгаз". Так, АСВ оспаривает кредитный договор, заключенный 10 февраля 2017 г. между "Газбанком" и ООО "ВолгаТурСтрой", дальнейшее перечисление банком на счет этой компании 261,97 млн руб., договор купли-продажи ценных бумаг между "ВолгаТурСтроем" и ООО "УКХ Волгопромгаз" от 10 февраля 2017 г., в рамках которого "ВолгаТурСтрой" перевел на счет "УКХ Волгопромгаз" 261,96 млн руб., а также операцию по перечислению со счета "УКХ Волгопромгаз" 250 млн руб. в счет погашения долга перед "Газбанком" по кредитному договору, заключенному в 2016 году.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "ВолгаТурСтрой" зарегистрировано в Самарской области с мая 2014 года. Основной вид деятельности общества — строительство жилых и нежилых зданий. Выручка за 2017 г. (более поздние сведения отсутствуют) составила 458,09 млн руб., чистая прибыль за тот же период — 555 тыс. рублей. Директором компании является Вячеслав Казеев, владельцем — Андрей Казеев.

ООО "УКХ Волгопромгаз" действует с декабря 2001 г., специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом. Выручка общества за 2017 г., по сведениям ИАС Seldon Basis, равна 348,27 млн руб., чистый убыток — 48,32 млн рублей. Совладельцами компании являются АО "Волгатех-99" (81,63%) и Владимир Аветисян.