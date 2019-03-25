Недвижимость Газбанка оценена в 1,5 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало отчет об оценке имущества лишенного в 2018 г. лицензии АО АКБ "Газбанк". Так, 59 транспортных средств, находящихся в собственности кредитной организации, оценены в 20,67 млн руб., более 300 объектов недвижимости в Московской, Ульяновской, Самарской областях, Краснодарском крае и Оренбурге — в сумму свыше 1,5 млрд рублей.

Самым дорогим транспортным средством в собственности "Газбанка" оказался автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2012 года. Его оценили в 1,9 млн рублей. Самым же дорогостоящим объектом недвижимости стало здание центрального офиса "Газбанка" (высотка, окрашенная в розовый и желтый цвета) в Самаре на ул. Молодогвардейской, 224. Так, стоимость здания оценена в 233,07 млн руб., земли под ним — еще в 69,6 млн рублей.

При этом, принадлежащие "Газбанку", 32 объекта недвижимости (жилые дома, земельные участки и квартиры общей площадью 24,5 тыс. кв. м) в Одинцовском районе Московской области оценены в 377,4 млн рублей.

Стоимость шести объектов в Краснодарском крае эксперты оценили в 30,45 млн руб., восьми объектов в Ульяновской области — в 86,05 млн рублей.

Также в собственности "Газбанка" находится комплекса объектов недвижимости на Станчоном переулке, 7 в Оренбурге. Находящиеся по этому адресу склады, тепловозное депо, трансформаторная подстанция, асфальтированная дорога, гаражный комплекс и даже 6/7 железнодорожного пути оценены в 38,12 млн рублей.

Наибольшим количеством объектов недвижимости (298 единиц) "Газбанк" владеет в Самарской области: это здания и сооружения жилого, административного, производственного и рекреационного назначения, а также земельные участки сельскохозяйственного, административного, производственного, рекреационного и жилого назначения.

Оценка имущества Газбанка проводилась в рамках его банкротства.

АСВ оценило обязательства Газбанка перед вкладчиками в 17,8 млрд рублей Департамент общественных связей государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) сообщает, что 23 июля начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам АО АКБ "Газбанк".

Напомним, Банк России отозвал лицензию у Газбанка в июле 2018 г., спустя два месяца — в сентябре — банк был признан банкротом, конкурсным управляющим стало Агентство по страхованию вкладов (АСВ). По состоянию на 31 января 2019 г. размер установленных требований кредиторов составляет 20,19 млрд рублей. Ранее временная администрация сообщала, что оценивает стоимость активов финансовой организации в сумму, не превышающую 17,4 млрд рублей.

В сентябре 2018 г. временная администрация банка передала в МВД РФ сведения, касающиеся причинения Газбанку ущерба в результате вывода активов на сумму "не менее" 7,02 млрд рублей.

В феврале текущего года ГУ МВД России по Самарской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ. По версии следствия, с 2015 г. по июль 2018 г. кто-то из руководителей Газбанка вывел активы банка. Для этого они выдали кредиты пяти физическим лицам без фактического обеспечения залогом. Кроме того, технические кредиты выдавали и ряду юридических лиц, в том числе ООО "Грин", ООО "Сигма".

Также злоумышленники заменили высоколиквидные активы банка на активы низкого качества, заключив с отдельными заемщиками-юрлицами соглашения об отступном и приняв от них на баланс имущество, реальная стоимость которого была несоразмерна фактическим долгам. Таким образом якобы была погашена крупная кредиторская задолженность.

Как результат — активы банка уменьшились не менее чем на 7 млрд рублей.

Инвентаризация имуещства "Газбанка" выявила недостачу на 352,8 млн рублей.