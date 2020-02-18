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Энергетика ТЭК

"Т Плюс" судится с мэрией за участок под Центральной котельной

САМАРА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Арбитражный суд Самарской области поступило заявление от ПАО "Т Плюс" к департаменту управления имуществом Самары с требованием о признании недействительным приказа ведомства об отказе в предоставлении обществу в аренду земельного участка на ул. Блюхера, 26. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Согласно материалам дела, 15 ноября 2019 г. департамент отказал "Т Плюс" в передаче спорного земельного участка площадью 52,6 тыс. кв. м в аренду. Компания просит суд признать этот приказ департамента недействительным и обязать его в месячный срок с момента вступления решения суда в силу направить проект договора аренды участка в компанию.

По данным Публичной кадастровой карты, на указанном земельном участке располагается тепло-энергетический комплекс "Самарская ГРЭС блок тепловой КЦ-2 (Центральная отопительная котельная)".

Кадастровая стоимость участка оценена в 130,89 млн рублей.

Напомним, группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Группе "Т Плюс" принадлежит более 6% установленной мощности электростанций России.

Центральная котельная отапливает дома Советского и Октябрьского районов Самары.

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