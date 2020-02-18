"Эл-Банк" банкротит Анатолия Волошина

Конкурсный управляющий банкротящегося тольяттинского КБ "Эл-Банк" - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) - пытается признать банкротом акционера банка Анатолия Волошина. С соответствующим заявлением АСВ обратилось в Арбитражный суд Самарской области, сообщается в материалах КАД ВАС.

Суть претензий не раскрывается, пока заявление к производству не принято. Однако на сайте суда уточняется, что, по версии АСВ, Анатолий Волошин задолжал банку 2,37 млн рублей.

Получить комментарий Анатолия Волошина на момент публикации материала не удалось - его телефон не отвечал.

Напомним, Эл банк был лишен лицензии 5 мая 2016 г. по решению ЦБ РФ. В конце июля 2016 г. Арбитражный суд Самарской области признал его банкротом. Размер установленной задолженности банка перед кредиторами по состоянию на 1 января 2020 г., по информации АСВ, составляет 5,57 млрд рублей.

Около недели назад суд в рамках банкротства банка признал доказанным наличие оснований для взыскания убытков по обязательствам "Эл-банка" с его владельцев и бывших руководителей. Однако производство по вопросу определения суммы убытков, которые будут взысканы с экс-владельцев, пока приостановлено - до окончания расчетов с кредиторами должника.

В числе тех, кто, по мнению суда, должен будет гасить обязательства банка, оказался и Анатолий Волошин, владеющий, по сведениям ИАС Seldon Basis, 56,23% акций "Эл-Банка".

Отметим, при подаче заявления о привлечении руководивших банком лиц к субсидиарной ответственности АСВ просило взыскать с них 5 млрд рублей.