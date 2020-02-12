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Суд признал обоснованными требования по взысканию убытков с владельцев "Эл банка"

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области признал доказанным наличие оснований для взыскания убытков по обязательствам банкротящегося КБ "Эл банк" с его владельцев и бывших руководителей. Однако производство по вопросу определения суммы этих убытков, которые будут взысканы с экс-владельцев, пока приостановлено - до окончания расчетов с кредиторами должника.

Так, суд посчитал, что основания для привлечения к ответственности по обязательствам банка имеются в отношении владельца контрольного пакета акций "Эл Банка" (по данным ИАС Seldon Basis, ему принадлежит 56,23%) Анатолия Волошина, входивших в состав правления банка Максима Калинина, Екатерины Граниной, Олеси Дегтяревой, Ольги Кабановой и Елены Полицмако. Также в этот список вошли сын Анатолия Волошина Игорь Волошин и сотрудники банка Павел Радченко и Валентина Грабор.

Ранее, при подаче заявления о привлечении этих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам банка его конкурсный управляющий - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) - просил взыскать с них 5 млрд рублей.

Напомним, Эл банк был лишен лицензии 5 мая 2016 г. по решению ЦБ РФ. В конце июля 2016 г. Арбитражный суд Самарской области признал Эл банк банкротом. Размер установленной задолженности банка перед кредиторами по состоянию на 1 января 2020 г., по информации АСВ, составляет 5,57 млрд рублей.

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